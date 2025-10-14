Al via l’Anti-festival Strane Coppie 17esima edizione

Roma, 14 ott. (askanews) – Con un’anteprima a Milano giovedì 16 ottobre, e da Sabato 18 ottobre, con installazioni, eventi e conferenze al Museo Nitsch di Napoli, torna la storica rassegna culturale Strane Coppie, che per la sua 17esima edizione, presenta Ascoltatori selvaggi, Anti-festival di sortilegi senza menzogne. La manifestazione per la prima volta sceglie di stimolare in modo esperienziale i fruitori dell’Arte contemporanea, i lettori di romanzi e racconti, gli spettatori di cinema, piattaforme e tv in modo nuovo e immersivo, evitando ogni mediazione, riattivando le capacità di ascolto dell’opera che sempre più risulta parcellizzato, frammentato, distratto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it