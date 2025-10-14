Al via la sesta edizione del festival transdisciplinare Teatri del Suono Aperture

Triesteprima.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre a Trieste la sesta edizione di “Teatri del Suono Aperturefestival transdisciplinare che esplora le molteplici relazioni della musica – colta, d’arte e di ricerca, in tutte le forme ibridate ed eclettiche della contemporaneità – con le arti e il pensiero, attraverso proposte originali. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

via sesta edizione festivalAl via la sesta edizione del festival transdisciplinare “Teatri del Suono / Aperture” - Si apre a Trieste la sesta edizione di “Teatri del Suono / Aperture” festival transdisciplinare che esplora le molteplici relazioni della musica – colta, d’arte e di ricerca, in tutte le forme ibridat ... Riporta triesteprima.it

via sesta edizione festivalThe Song of Marebito – Megastructure – Pas de cheval / Visavì Dance Festival - In un pomeriggio inaspettatamente piovoso di inizio autunno, prendono il via gli spettacoli serali di questa sesta edizione del Visavì Dance Festival, che si svolge a Gorizia e Nova Gorica. Secondo teatro.persinsala.it

via sesta edizione festivalAl via la sesta edizione de “Il Diritto in Piazza – Festival del Diritto”: lo sport tra regole, legalità e inclusione - Il dibattito inaugurale, intitolato “Lo sport come presidio di legalità”, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del sistema giudiziario, dello sport e del terzo settore. Lo riporta giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Via Sesta Edizione Festival