Al via la raccolta fondi per Cultura in salute per migliorare la qualità dell’aria indoor

Cataniatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Palazzo della Cultura, è stata presentata la raccolta fondi per sostenere il progetto “Cultura in salute” promosso dall’Istituto di Bioarchitettura Ricerca (Ibar). L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Catania e dagli ordini provinciali dei professionisti, ha l’intento di rendere salubri. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

