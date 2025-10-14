Al via la nuova stagione culturale degli Amici dell' Acquario
L’Associazione Amici dell’Acquario inaugura il nuovo anno sociale mercoledì 15 ottobre, alle ore 16 nell’Auditorium dell’Acquario, con l’evento “Dipingere le note”: un concerto per violino del maestro Eliano Calamaro, accompagnato dalle pennellate dell’acquarellista Chicchi Baggiani.È l’occasione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nuova stagione, nuove vette da conquistare. Lo stile gialloblù di Trentino Volley Srl prende forma nei nuovi kit 26/26. Bianca, essenziale, iconica. È la maglia Home, con elementi gialli e blu a completare il look. L’Away azzurra con un pattern grafico tono su to - facebook.com Vai su Facebook
"Sta per cominciare la nuova stagione di Che tempo che fa, sempre con ospiti pazzeschi: Richard Gere e Dan Brown saranno con noi...siamo già arrivati? Andiamo in studio allora, devo dire che mi batte un po' il cuore" @filippala è emozionata, e noi? Impossi - X Vai su X
Castelnuovo: al via la nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Alfieri - Il Comune di Castelnuovo Berardenga e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus presentano la stagione Dal 26 ottobre apertura della campagna abbonamenti. Da ilcittadinoonline.it
Al via la nuova stagione culturale degli Amici dell'Acquario - L’Associazione Amici dell’Acquario inaugura il nuovo anno sociale mercoledì 15 ottobre, alle ore 16 nell’Auditorium dell’Acquario, con l’evento “Dipingere le note”: un concerto per violino del maestro ... Scrive genovatoday.it
Al via la nuova stagione di Officina Santachiara: uno sguardo sul mondo attraverso il teatro - Passo dopo passo, Officina Santachiara prosegue nel suo percorso di costruzione di uno spazio culturale ibrido, aperto all’infanzia e al mondo adulto. Segnala targatocn.it