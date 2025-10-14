Al via la nuova stagione culturale degli Amici dell' Acquario

Genovatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Amici dell’Acquario inaugura il nuovo anno sociale mercoledì 15 ottobre, alle ore 16 nell’Auditorium dell’Acquario, con l’evento “Dipingere le note”: un concerto per violino del maestro Eliano Calamaro, accompagnato dalle pennellate dell’acquarellista Chicchi Baggiani.È l’occasione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

via nuova stagione culturaleCastelnuovo: al via la nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Alfieri - Il Comune di Castelnuovo Berardenga e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus presentano la stagione Dal 26 ottobre apertura della campagna abbonamenti. Da ilcittadinoonline.it

via nuova stagione culturaleAl via la nuova stagione culturale degli Amici dell'Acquario - L’Associazione Amici dell’Acquario inaugura il nuovo anno sociale mercoledì 15 ottobre, alle ore 16 nell’Auditorium dell’Acquario, con l’evento “Dipingere le note”: un concerto per violino del maestro ... Scrive genovatoday.it

via nuova stagione culturaleAl via la nuova stagione di Officina Santachiara: uno sguardo sul mondo attraverso il teatro - Passo dopo passo, Officina Santachiara prosegue nel suo percorso di costruzione di uno spazio culturale ibrido, aperto all’infanzia e al mondo adulto. Segnala targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: Via Nuova Stagione Culturale