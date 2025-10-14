Al via la Biennale di architettura a Pisa | la città si apre al futuro

PISA – La città si trasforma di nuovo in un grande laboratorio urbano. Ha preso il via venerdì scorso la VI Edizione della Biennale di Architettura di Pisa. L’evento animerà le strade e le piazze fino al 16 novembre 2025. Per oltre un mese, Pisa diventa un grande laboratorio urbano a cielo aperto. L’iniziativa, curata dall’Associazione LP, è pensata come un dialogo aperto tra esperti, istituzioni e cittadini. L’obiettivo è esplorare insieme i temi dell’innovazione e della sostenibilità. Fin dalla sua nascita nel 2015, la Biennale ha avuto una vocazione precisa. Non una mostra per pochi, ma un festival diffuso, gratuito e aperto a tutti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it