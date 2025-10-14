Al via il rifacimento della segnaletica orizzontale a Castel Frentano
Diverse strade di Castel Frentano sono state interessate da una importante opera di rifacimento della segnaletica orizzontale. Un intervento atteso da tempo dalla cittadinanza e volto a migliorare la sicurezza stradale e la fruibilità della viabilità urbana.In questa prima fase, i lavori hanno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
YouLive. . Completamento dei Lavori di Rifacimento della Segnaletica Stradale a San Severo Annunciamo con soddisfazione la conclusione dei lavori di rifacimento della segnaletica stradale su tutte le rotatorie cittadine e delle strisce pedonali di Viale Due Gi - facebook.com Vai su Facebook
In #A1, per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e per lavori di pavimentazione, stanotte dalle 22 alle 6, sarà chiuso lo svincolo di Calenzano Sesto Fiorentino, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Firenze nord - X Vai su X
Salmour: da domani due giorni di rifacimento della segnaletica delle strade - I lavori previsti potrebbero creare rallentamenti nei vari tratti di percorrenza, a fine operazioni si potranno riutilizzare i parcheggi ... Scrive targatocn.it
Al via il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale - Sono partiti ieri mattina i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale degli stalli blu a pagamento e di quelli gialli riservati ai residenti in numerose strade cittadine. Segnala lanazione.it
Segnaletica orizzontale: al via i vari interventi - La Giunta Fiordelmondo annuncia interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale in molte zone della città, con stanziamento di 100mila euro. ilrestodelcarlino.it scrive