Al via il rifacimento della segnaletica orizzontale a Castel Frentano

Chietitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diverse strade di Castel Frentano sono state interessate da una importante opera di rifacimento della segnaletica orizzontale. Un intervento atteso da tempo dalla cittadinanza e volto a migliorare la sicurezza stradale e la fruibilità della viabilità urbana.In questa prima fase, i lavori hanno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Salmour: da domani due giorni di rifacimento della segnaletica delle strade - I lavori previsti potrebbero creare rallentamenti nei vari tratti di percorrenza, a fine operazioni si potranno riutilizzare i parcheggi ... Scrive targatocn.it

Al via il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale - Sono partiti ieri mattina i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale degli stalli blu a pagamento e di quelli gialli riservati ai residenti in numerose strade cittadine. Segnala lanazione.it

Segnaletica orizzontale: al via i vari interventi - La Giunta Fiordelmondo annuncia interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale in molte zone della città, con stanziamento di 100mila euro. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Via Rifacimento Segnaletica Orizzontale