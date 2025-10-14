Ben 132 coppie di adulti e bambini fra pazienti, ex pazienti, genitori, medici, volontari e donatori si sono unite e hanno stabilito un nuovo Guinness World Records con la più grande staffetta sincronizzata di “batti le mani“ accompagnata da una filastrocca speciale: "Batti le mani, prova anche tu, per guarire un bambino in più". La catena di mani e sorrisi ha attraversato domenica il Centro Maria Letizia Verga. L’evento, attesissimo da settimane, promosso dalla Fondazione Maria Letizia Verga con il supporto del programma Sport Therapy, ha coinvolto diversi spazi del Centro Verga, dal Day Hospital alle scale interne, creando un percorso di movimento e partecipazione per tutti i presenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al Verga un battimani da Guinness. La grande staffetta sincronizzata: "Per guarire un bambino in più"