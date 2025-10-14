Al ’Terre di Canossa’ Bianchi trionfa con 77 colpi

Sabato scorso la gara Custom Support ha dato il via all’attività agonistica del fine settimana del Golf Terre di Canossa. Emma Bianchi ha vinto grazie a un giro in 77 colpi, cinque oltre il par. In prima categoria Cristian Monari (36) ha avuto la meglio su Piergiovanni Crotti, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Stesso epilogo in seconda categoria nella quale Francesco Fugallo (37) ha preceduto Alberto Peroni (37). In terza Maurizio Bergomi (43) ha superato di misura Stefano Bortolotti (42). Miglior lady Sonia Carbognani (37), senior Roberto Veneziani (41). Il giorno seguente la Rocky Cup ha consentito di unire il divertimento, grazie alla formula a coppie, alla solidarietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

