Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli in scena TOM The Old Man

Sabato 18 e domenica 19 ottobre al via la nuova stagione 25-26 al Teatro Sala Molière di Pozzuoli con “T.O.M. The Old Man” di e con Eduardo Mirabella. Sabato 18, alle ore 21.00, e domenica 19 ottobre, alle ore 19.00, al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (Via Bognar, 21), diretto da Nando Paone, va . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli in scena “T.O.M. / The Old Man”