Al Sant' Anna la presentazione di Oltre la linea romanzo che fa fare un viaggio… anzi due!
Pisa, 14 ottobre 2025 - Nella splendida cornice dell’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (Piazza Martiri della Libertà, 33), venerdì 17 ottobre alle ore 17 sarà presentato l’ultimo libro di Paolo Pardini, giornalista e scrittore pisano, già responsabile del TG3 regionale toscano, oggi trapiantato a Trento. Con la presenza del Rettore Nicola Vitiello e l’intervento del professor Michele Emdin, la presentazione sarà animata da Marco Di Stefano, noto attore e regista pisano. In dialogo con Giuseppe Meucci, l’autore guiderà il pubblico nel complesso intreccio di vicende, memorie e accadimenti che si celano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
