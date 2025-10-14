Al San Gerardo la resezione dello sterno
Eseguito per la prima volta al San Gerardo un raro intervento di resezione dello sterno, per curare una neoplasia. Si tratta di una procedura chirurgica particolarmente complessa e poco frequente, effettuata su una paziente affetta da una rara metastasi allo sterno, proveniente da carcinoma ovarico, curato 12 anni fa, un intervallo di tempo libero da malattia estremamente lungo e raro. La metastasi è stata individuata grazie ai continui controlli a cui la paziente si è sottoposta. L’intervento è stato eseguito dal professor Francesco Petrella, direttore della Chirurgia Toracica della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, in collaborazione con il dottor Emanuele Pirondini, chirurgo toracico, e di Mara Tuberosi, strumentista di sala operatoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Al San Gerardo la resezione dello sterno - Eseguito per la prima volta al San Gerardo un raro intervento di resezione dello sterno, per curare una neoplasia. Lo riporta ilgiorno.it
Al San Gerardo di Monza, resezione e ricostruzione dello sterno per curare un tumore - Per la prima volta all’Ospedale San Gerardo di Monza è stato eseguito un intervento di resezione dello sterno, una procedura chirurgica particolarmente ... Secondo ilnotiziario.net
Rara metastasi sternale 12 anni dopo la diagnosi di carcinoma ovarico: eccezionale intervento di resezione al San Gerardo - All’ospedale di Monza una operazione complessa per rarità dell’indicazione e difficoltà tecnica che ha richiesto un approccio integrato tra diverse specialità ... Segnala msn.com