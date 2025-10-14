Eseguito per la prima volta al San Gerardo un raro intervento di resezione dello sterno, per curare una neoplasia. Si tratta di una procedura chirurgica particolarmente complessa e poco frequente, effettuata su una paziente affetta da una rara metastasi allo sterno, proveniente da carcinoma ovarico, curato 12 anni fa, un intervallo di tempo libero da malattia estremamente lungo e raro. La metastasi è stata individuata grazie ai continui controlli a cui la paziente si è sottoposta. L’intervento è stato eseguito dal professor Francesco Petrella, direttore della Chirurgia Toracica della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, in collaborazione con il dottor Emanuele Pirondini, chirurgo toracico, e di Mara Tuberosi, strumentista di sala operatoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al San Gerardo la resezione dello sterno