Al sabato sera in via Chiapponi e via Sopramuro pestaggi vandalismi e atti osceni

Anche via Chiapponi e via Sopramuro, in pieno centro, sono alle prese con baby gang e problemi di sicurezza. A segnalarlo, in Consiglio comunale, è stata Federica Sgorbati (Civica Barbieri-Liberi). «Negli ultimi weekend - ha detto la consigliera – si sono verificati problemi di ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

“Gruppi di persone impediscono di passare in auto in via Chiapponi al sabato sera” - "Al sabato sera non si può passare in auto in via Chiapponi e nel tratto finale di via Sopramuro". Secondo piacenzasera.it

