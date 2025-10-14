Al Pigneto apre la Sala Albano Carrisi fucina per giovani musicisti

Nel cuore del Pigneto, un nuovo progetto prende forma: Techpro Records inaugura la Sala Albano Carrisi, un laboratorio di formazione musicale che custodisce i valori della tradizione italiana e guarda ai giovani. Uno spazio pensato per coltivare talento, responsabilità e sensibilità artistica, con l’obiettivo di far crescere musicisti consapevoli. Il debutto di un luogo che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

