Al Pacino interpreterà nuovamente un boss mafioso in un thriller scritto da Luc Besson

Al Pacino, ricordato per sempre per la sua interpretazione intimidatoria e complessa in Il padrino, interpreterà il ruolo di un altro boss della malavita in un nuovo intrigante thriller d’azione. Al suo fianco reciteranno Kiefer Sutherland ed Ever Anderson, quest’ultima diventata famosa grazie al ruolo della giovane Natasha Romanoff nel film Black Widow della MCU. Oggi (13 ottobre), Variety ha annunciato che Pacino reciterà nel thriller Father Joe, ambientato nella Manhattan degli anni ’90, scritto e prodotto da Luc Besson ( Leon: The Professional ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it