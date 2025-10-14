Al Pacino e Kiefer Sutherland insieme nel film prodotto da Luc Besson | un thriller d' azione a Manhattan

Le due star di Hollywood impreziosiranno il cast del nuovo film action prodotto dal regista de Il quinto elemento, ambientato a New York. Kiefer Sutherland è pronto ad affiancare Al Pacino e Ever Anderson in Father Joe, il nuovo action thriller scritto e prodotto da Luc Besson, per la regia di Barthélémy Grossmann. Un cast di prim'ordine per il prossimo capitolo cinematografico prodotto dal regista de Il quinto elemento, che per l'occasione ha deciso di ambientarlo negli USA. Il nuovo action thriller con Al Pacino Ambientato nella Manhattan degli anni '90, Father Joe mostrerà Kiefer Sutherland interpretare un prete che dichiara una guerra solitaria per contrastare il proliferare della criminalità nella città. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

al pacino e kiefer sutherland insieme nel film prodotto da luc besson un thriller d azione a manhattan

