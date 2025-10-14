Al Museo Chiossone il secondo incontro della rassegna Arcipelago Lettori

Genovatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo del primo appuntamento dedicato al mondo dei libri illustrati, torna “Arcipelago Lettori”, la rassegna culturale promossa da Fondazione Edoardo Garrone che trasforma piazze, musei, palazzi e chiese in spazi di lettura e scoperta.Giovedì 16 ottobre alle 18.30 il Museo d’Arte. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

