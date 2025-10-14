Al Maschio Angioino Iossa racconta gli ultimi anni di John Lennon
Un incontro che parla di musica, memoria e città: sabato 18 ottobre, dalle 11, al Maschio Angioino nella Sala Litza Cittanova Valenzi, sarà presentato il libro “I giorni di Lennon. Da musicista a leggenda” di Michelangelo Iossa, edito Diarkos, dedicato agli ultimi anni di John Lennon. L’evento al Maschio Angioino L’appuntamento si apre con il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
“Elysian Fields”, il Jim Dine più iconico a Napoli. Al Maschio Angioino le opere per uno spazio ideale tra passato e futuro, tra classico e contemporaneo @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/10/mostra-jim-dine-6c64406e-5bc1-4247-b650-7f9031 - X Vai su X
Inizia la terza giornata della #PeaceSchoolMarioPaciolla con il prof De Perini dell'Università di Padova collegato da remoto... E ad ascoltarlo, ancora una volta, una nutrita platea! Siamo al Maschio Angioino, Sala Galasso della Società napoletana Storia patria - facebook.com Vai su Facebook
«Infinito. Visioni dell'altrove», in arrivo al Maschio Angioino la mostra di Ciro Palumbo ispirata a Leopardi - Nelle sale del Maschio Angioino di Napoli (Castel Nuovo, via Vittorio Emanuele III) verrà allestita, dal 4 al 25 ottobre 2025, la mostra di Ciro Palumbo dal titolo Infinito. Come scrive msn.com