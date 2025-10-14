Al Kilometro Rosso il convegno Future of industrial chemistry

Il Gruppo Brembana&Rolle organizza il prossimo 16 ottobre, negli spazi di Confindustria Bergamo al Kilometro Rosso, il convegno “ Il Futuro dell’Industria Chimica ”, una giornata di approfondimento e confronto dedicata agli sviluppi più significativi della Industrial Process Chemistry. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire un quadro chiaro e aggiornato sulle principali evoluzioni tecnologiche e di mercato, alla luce delle nuove regolamentazioni climatiche, delle pressioni geopolitiche e delle trasformazioni nella domanda globale. Il programma vedrà la partecipazione di utilizzatori finali, società di licenze di processo, EPCs, società di ingegneria e istituti di ricerca, chiamati a condividere visioni e soluzioni in un dialogo aperto con il pubblico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Al Kilometro Rosso il convegno “Future of industrial chemistry”

