Con la sua voce inconfondibile e una carriera che ha attraversato generazioni, Al Bano Carrisi è da sempre uno dei simboli più amati della musica italiana. Dalle hit con Romina Power ai palchi internazionali, il cantante di Cellino San Marco ha costruito un mito fatto di passione, talento e autenticità. Ma dietro l’immagine dell’artista instancabile, che a 82 anni continua a incantare il pubblico con la sua splendida voce, c’è oggi un uomo che ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Dopo l’ennesima esclusione da Sanremo, in occasione delle edizioni 2024 e 2025 in cui il cantante non è reintrato nella rosa dei big in gara, Al Bano ha deciso di parlare chiaro: niente più compromessi, né silenzi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Al Bano, duro sfogo contro il Festival di Sanremo e Amadeus: “Basta giochetti”

