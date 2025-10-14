Inter News 24 Akanji Inter, il centrale nerazzurro festeggia il nuovo traguardo raggiunto con la maglia della Nazionale elvetica: le ultime. Lo stadio Stožice di Lubiana ha fatto da cornice a un importante traguardo per Manuel Akanji, difensore dell’ Inter, che ha raggiunto le 75 presenze con la nazionale svizzera. L’incontro contro la Slovenia, terminato 0-0, ha visto Akanji in campo per tutti i 90 minuti, contribuendo a mantenere inviolata la porta rossocrociata. La Svizzera ha voluto celebrare l’importante risultato attraverso i propri canali social con un messaggio dedicato al centrale nerazzurro: «Ferma gli attaccanti dal 2017, congratulazioni per le 75 partite con i biancorossi». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Akanji Inter, il difensore entusiasta per il grande record con la Svizzera! Tutte le info a seguito del match di ieri – FOTO