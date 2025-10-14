Ai Portici una palestra a cielo aperto nel verde | Promuove benessere e socialità

Una nuova palestra a cielo aperto, uno spazio pubblico e gratuito per praticare attività fisica all’aria aperta, da soli o in gruppo. E' quella che si trova nei pressi del complesso dei Porti al parco di piazza Orsi Mangelli, a pochi passi dal centro storico di Forlì. L’intervento è stato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Allenamento fuori dalla palestra! Su per i portici di San Luca, fino in cima! Un percorso tra resistenza, fiato e spirito di squadra, sotto uno splendido sole autunnale ? Non solo tecnica, ma anche determinazione, energia e un gruppo sempre più unito #Kr - facebook.com Vai su Facebook

Una palestra ai Portici. Arrivano gli attrezzi all’aperto:: "E così si riqualifica l’area" - Gli strumenti, fruibili liberamente, sono stati installati dall’Ausl con il contributo del Comune: "Qui presto sorgerà la Casa di Comunità, e questa iniziativa fa parte del progetto". Riporta ilrestodelcarlino.it

Palestra a cielo aperto. Ritorna il progetto - L’amministrazione D’Ambrosio rilancia anche per il 2025 il progetto di attività ... Come scrive lanazione.it

Napoli, “Streetworkout” trasforma Plebiscito e Lungomare in una palestra a cielo aperto - A Napoli Streetworkout ha trasformato piazza Plebiscito e il Lungomare in un circuito “on the move” tra musica, movimento ed emozioni condivise. Riporta pupia.tv