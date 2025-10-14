AI in classe | il Curiosity Cube fa tappa tra Segrate e Ivrea
Un container alimentato dal sole, riempito di esperimenti e voci di scienziati, sosta in Lombardia e in Piemonte per accendere idee: il Curiosity Cube fa tappa a Segrate dal 14 al 16 ottobre e a Ivrea dal 20 al 22 ottobre, con un percorso interattivo pensato per gli studenti dalla quarta primaria alla terza media. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Curiosity Cube 2025: Merck’s Mobile Science Labs Tour Globally to Bring STEM Education to Students - Curiosity Cube tours Europe, North America, and for the first time, Africa Mobile science lab aims to reach 60,000 students in 19 countries Interactive lessons on artificial intelligence designed to ... Come scrive ansa.it