AI in classe | il Curiosity Cube fa tappa tra Segrate e Ivrea

Un container alimentato dal sole, riempito di esperimenti e voci di scienziati, sosta in Lombardia e in Piemonte per accendere idee: il Curiosity Cube fa tappa a Segrate dal 14 al 16 ottobre e a Ivrea dal 20 al 22 ottobre, con un percorso interattivo pensato per gli studenti dalla quarta primaria alla terza media. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

