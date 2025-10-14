Agriumbria guarda al futuro Le novità dell’edizione 2026 sul tema La forza della filiera

Lanazione.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Innovazione tecnologica e sostenibilità rappresentano i pilastri fondamentali su cui costruire il futuro dell’agricoltura italiana. Questi alcuni temi al centro della 57esima edizione di Agriumbria, a Umbriafiere dal 27 al 29 marzo 2026 con lo slogan “La Forza della Filiera“. La presentazione alla Fiera del Levante di Bari in occasione di Agrilevante. "Una filiera forte e innovativa garantisce produttività economica, benessere animale e salute pubblica, creando valore condiviso dal produttore al consumatore, quindi la zootecnia del futuro dovrà puntare proprio su un approccio olistico, ponendo sostenibilità e innovazione al centro delle scelte strategiche" ha spiegato Antonio Forini, presidente di Umbriafiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

agriumbria guarda al futuro le novit224 dell8217edizione 2026 sul tema la forza della filiera

© Lanazione.it - Agriumbria guarda al futuro. Le novità dell’edizione 2026 sul tema “La forza della filiera”

Contenuti che potrebbero interessarti

agriumbria guarda futuro novit224Agriumbria guarda al futuro. Le novità dell’edizione 2026 sul tema “La forza della filiera” - Innovazione tecnologica e sostenibilità rappresentano i pilastri fondamentali su cui costruire il futuro dell’agricoltura italiana. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Agriumbria Guarda Futuro Novit224