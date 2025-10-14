Agriumbria guarda al futuro Le novità dell’edizione 2026 sul tema La forza della filiera

Innovazione tecnologica e sostenibilità rappresentano i pilastri fondamentali su cui costruire il futuro dell’agricoltura italiana. Questi alcuni temi al centro della 57esima edizione di Agriumbria, a Umbriafiere dal 27 al 29 marzo 2026 con lo slogan “La Forza della Filiera“. La presentazione alla Fiera del Levante di Bari in occasione di Agrilevante. "Una filiera forte e innovativa garantisce produttività economica, benessere animale e salute pubblica, creando valore condiviso dal produttore al consumatore, quindi la zootecnia del futuro dovrà puntare proprio su un approccio olistico, ponendo sostenibilità e innovazione al centro delle scelte strategiche" ha spiegato Antonio Forini, presidente di Umbriafiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

