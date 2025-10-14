Agricoltura l’allarme di Assofertilizzanti | vietare l’uso dell’urea abbatterebbe del 45% il valore della filiera

Quotidiano.net | 14 ott 2025

Roma, 14 ottobre 2025 –  L’urea è il fertilizzante minerale azotato più utilizzato al mondo, per via della sua alta concentrazione di azoto e della sua efficienza logistica ed economica: una sua messa al bando genererebbe una perdita fino al 45% del valore della filiera cerealicola italiana. A lanciare l’allarme è Assofertilizzanti, che ha affrontato il tema attraverso uno studio di Nomisma commissionato in occasione del quarantesimo anniversario dell’associazione, coinciso con la Giornata Mondiale dei Fertilizzanti. Cos’è l’urea. Un tempo, l’urea veniva recuperata dall'urina di cavallo, ma questo metodo non è più pratico rispetto al processo chimico attuale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

