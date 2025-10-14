Agricoltura l’allarme di Assofertilizzanti | vietare l’uso dell’urea abbatterebbe del 45% il valore della filiera
Roma, 14 ottobre 2025 – L’urea è il fertilizzante minerale azotato più utilizzato al mondo, per via della sua alta concentrazione di azoto e della sua efficienza logistica ed economica: una sua messa al bando genererebbe una perdita fino al 45% del valore della filiera cerealicola italiana. A lanciare l’allarme è Assofertilizzanti, che ha affrontato il tema attraverso uno studio di Nomisma commissionato in occasione del quarantesimo anniversario dell’associazione, coinciso con la Giornata Mondiale dei Fertilizzanti. Cos’è l’urea. Un tempo, l’urea veniva recuperata dall'urina di cavallo, ma questo metodo non è più pratico rispetto al processo chimico attuale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Nocciole in crisi: produzione in caduta libera Confagricoltura lancia l’allarme sulla campagna corilicola 2025, che in alcune aree registra perdite fino al 70%. ? Abbiamo già avviato un’interlocuzione con il Governo per richiedere misure di sostegno im - facebook.com Vai su Facebook
Agricoltura, l’allarme di Assofertilizzanti: vietare l’uso dell’urea abbatterebbe del 45% il valore della filiera - Roma, 14 ottobre 2025 – L’urea è il fertilizzante minerale azotato più utilizzato al mondo, per via della sua alta concentrazione di azoto e della sua efficienza logistica ed economica: una sua messa ... quotidiano.net scrive