Agricoltura la messa al bando dell’urea genererebbe fino al 45% di perdita per la filiera

L’urea è un mezzo tecnico essenziale, soprattutto per le filiere cerealicole, poiché garantisce rese adeguate e qualità delle produzioni, grazie al suo elevato contenuto di azoto è un prodotto irrinunciabile per la produttività agricola. È quanto emerge dallo studio di Nomisma sull’impatto della fertilizzazione azotata e dell’urea in Italia, commissario da Assofertilizzanti, l’associazione di Federchimica . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Agricoltura, la messa al bando dell’urea genererebbe fino al 45% di perdita per la filiera

