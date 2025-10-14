Agricoltura la messa al bando dell’urea genererebbe fino al 45% di perdita per la filiera

Ildifforme.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’urea è un mezzo tecnico essenziale, soprattutto per le filiere cerealicole, poiché garantisce rese adeguate e qualità delle produzioni, grazie al suo elevato contenuto di azoto è un prodotto irrinunciabile per la produttività agricola. È quanto emerge dallo studio di Nomisma sull’impatto della fertilizzazione azotata e dell’urea in Italia, commissario da Assofertilizzanti, l’associazione di Federchimica . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

agricoltura la messa al bando dell8217urea genererebbe fino al 45 di perdita per la filiera

© Ildifforme.it - Agricoltura, la messa al bando dell’urea genererebbe fino al 45% di perdita per la filiera

Approfondisci con queste news

agricoltura messa bando dell8217ureaAgricoltura, la messa al bando dell’urea genererebbe fino al 45% di perdita per la filiera - L’urea è un mezzo tecnico essenziale, soprattutto per le filiere cerealicole, poiché garantisce rese adeguate e qualità delle produzioni, grazie al suo elevato contenuto di azoto è un prodotto irrinun ... Scrive pianetagenoa1893.net

Agricoltura, pubblicati tre nuovi bandi per un totale di 84 milioni di euro - Assessore Righini: «Mettiamo a disposizione delle imprese importanti risorse che contribuiranno in maniera significativa al loro sviluppo economico e produttivo. Riporta regione.lazio.it

Agricoltura sostenibile: al via nuovo Bando PNRR - Le imprese agricole che vogliono utilizzare gli incentivi per la transizione digitale e sostenibile finanziati dalla misura del PNRR “Pratiche Ecologiche” possono presentare domanda dal 27 agosto al ... Si legge su pmi.it

Cerca Video su questo argomento: Agricoltura Messa Bando Dell8217urea