Agricoltura Girelli Assofertilizzanti | Preoccupati per eliminazione agevolazioni IVA sui
“Ci preoccupa molto l’arrivo del Cbam e l’ipotesi di eliminare le agevolazioni IVA sui fertilizzanti, misure che colpirebbero soprattutto le aziende agricole più piccole. “Ci stiamo confrontando con Bruxelles sulla sostenibilità. Il Green Deal europeo è condizionante, e la nostra posizione è critica ma costruttiva”, lo ha dichiarato Paolo Girelli, presidente di Assofertilizzanti, a margine . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Paolo Girelli (Pres. Assofertilizzanti – @Federchimica): «Le tensioni geopolitiche hanno ridotto il consumo di fertilizzanti. Le nostre aziende stanno facendo investimenti per proporre al mercato prodotti altamente alternativi e diversificare i mercati». #Agricoltur - X Vai su X
Agricoltura, Girelli (Assofertilizzanti): "No divieti irrazionali urea, serve dialogo con Ue" - Il Green Deal europeo è condizionante, e la nostra posizione è critica ma costruttiva. Come scrive msn.com
Agricoltura, Assofertilizzanti “Da stop urea rischio perdite fino a 45%” - ROMA (ITALPRESS) – “L’urea è una commodity irrinunciabile per la produttività agricola, grazie al suo elevato contenuto di azoto, il più alto tra i fertilizzanti. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Assofertilizzanti, senza urea giù valore dei cereali fino a -45% - La messa al bando dell'urea, il fertilizzante minerale azotato più utilizzato al mondo per via della sua alta concentrazione di azoto, genererebbe una perdita fino al 45% del valore della filiera cere ... Come scrive ansa.it