Agricoltura Girelli Assofertilizzanti | Preoccupati per eliminazione agevolazioni IVA sui

“Ci preoccupa molto l’arrivo del Cbam e l’ipotesi di eliminare le agevolazioni IVA sui fertilizzanti, misure che colpirebbero soprattutto le aziende agricole più piccole. “Ci stiamo confrontando con Bruxelles sulla sostenibilità. Il Green Deal europeo è condizionante, e la nostra posizione è critica ma costruttiva”, lo ha dichiarato Paolo Girelli, presidente di Assofertilizzanti, a margine . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

