AGLI ORDINI DI DIONISI Il tecnico è già al lavoro Oggi in campo con il gruppo

di Simone Cioni EMPOLI Da un toscano all’altro. Dal cecinese Guido Pagliuca all’amiatino Alessio Dionisi. L’ufficialità attesa per ieri è slittata a questa mattina, ma a dirigere l’odierno allenamento delle 15 al Centro Sportivo di Petroio a Vinci, dopo due giorni di riposo, sarà l’ex tecnico di Sassuolo e Palermo. L’accordo è stato trovato da giorni, con Pagliuca che pare abbia lasciato la città domenica scorsa, mentre Dionisi era pronto a firmare un biennale a cifre inferiori a quelle che percepiva a Palermo, vista la voglia di riscatto dopo le ultime esperienze non proprio esaltanti. Proprio l’entità della buonuscita per risolvere il contratto ancora in essere con il club rosanero è stato invece il nodo cruciale che ha portato a questa dilatazione dei tempi dell’operazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

