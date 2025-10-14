Agli Illuminati torna il festival Epigraphè

CITTÀ DI CASTELLO - Il festival “ Epigraphè “ e quel mosaico di relazioni tra arte e comunità. Dal 17 al 19 ottobre Città di Castello torna a essere laboratorio di creatività con la settima edizione della manifestazione dedicata a teatro, musica e arte contemporanea, promossa dall’associazione Medem. Sotto la direzione artistica di Giovanna Guariniello, il tema scelto, “Mosaico: generare parentele“, si ispira al pensiero di Donna Haraway, invitando a ripensare la realtà come intreccio di connessioni e relazioni. Durante la conferenza di presentazione ieri mattina la direttrice ha definito Epigraphè come un progetto "di resistenza culturale, capace di contaminare il territorio con l’arte contemporanea e di attivare nuove forme di dialogo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

