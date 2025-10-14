Aggressività verticalizzazioni difesa a tre | quanto Gasperini c' è in Chivu

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex difensore sta traghettando l’Inter verso un calcio simile a quello del tecnico della Roma: i punti di contatto tra loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

aggressivit224 verticalizzazioni difesa a tre quanto gasperini c 232 in chivu

© Gazzetta.it - Aggressività, verticalizzazioni, difesa a tre: quanto Gasperini c'è in Chivu

Altre letture consigliate

Grifo, Braglia cambia modulo e pensa a una difesa a tre "tosta" - Vincenzo Cangelosi diceva che il problema dei grifoni fosse di carattere mentale, Piero Braglia di mestiere non fa lo psicologo ma ha capito che le criticità non sono squisitamente tecniche ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Aggressivit224 Verticalizzazioni Difesa Tre