Aggressione al controllore Cotral la vicinanza dell' azienda e del Presidente Rocca

Il brutto episodio di cronaca avvenuto nella mattinata di ieri ad Anagni (Frosinone), ovvero la violenta aggressione ad un controllore del Cotral da parte di un cittadino straniero, aggressione che ha portato l'uomo a essere ricoverato in ospedale a Colleferro con ferite in diverse parti del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

