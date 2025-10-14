Aggressione al controllore Cotral la vicinanza dell' azienda e del Presidente Rocca

Frosinonetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il brutto episodio di cronaca avvenuto nella mattinata di ieri ad Anagni (Frosinone), ovvero la violenta aggressione ad un controllore del Cotral da parte di un cittadino straniero, aggressione che ha portato l'uomo a essere ricoverato in ospedale a Colleferro con ferite in diverse parti del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

aggressione controllore cotral vicinanzaCotral, Ghera: Solidarietà al controllore vittima di violenza - Un atto violento che deve essere condannato senza attenuanti Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. Segnala expartibus.it

aggressione controllore cotral vicinanzaAnagni, controllore preso a calci e pugni da un passeggero senza biglietto - La vittima, consigliere comunale e presidente FdI ad Acuto, ha riportato gravi lesioni. Come scrive rainews.it

aggressione controllore cotral vicinanzaCotral, solidarietà al controllore aggredito sulla linea Anagni-Fiuggi - NewTuscia – ROMA – Il presidente, il direttore Generale e tutta l’azienda desiderano esprimere la propria vicinanza e solidarietà al controllore vittima dell’aggressione, avvenuta questa mattina nel c ... Si legge su newtuscia.it

Cerca Video su questo argomento: Aggressione Controllore Cotral Vicinanza