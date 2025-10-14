Aggressione a Napoli | quindicenne accoltellato all’uscita da scuola indagini in corso
Attimi di paura in una via del centro a Napoli, dove un quindicenne è stato aggredito e accoltellato da un gruppo di coetanei poco dopo l’uscita dall’edificio scolastico. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione avrebbe coinvolto diversi ragazzi e, per motivi ancora da chiarire, sarebbe sfociata in una violenta aggressione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
