Aggredito nell’androne da un rapinatore anziano cade e si frattura il femore

Si è fratturato il femore dopo essere stato rapinato nell'androne del suo palazzo. Vittima un anziano di 89 anni, poi portato in ospedale dall'ambulanza. Sorpreso in pieno giorno nella zona di Casal Bruciato, il rapinatore è poi scappato facendo perdere le proprie tracce.Rapinato nell'androne del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

