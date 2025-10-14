Aggredito fuori scuola da un gruppo di coetanei | 15enne colpito al fianco con diverse coltellate

Nel primo pomeriggio, i carabinieri sono intervenuti all'ospedale Pellegrini per un 15enne ferito. Secondo una prima ricostruzione, il minore sarebbe stato aggredito da un gruppo di coetanei all’uscita di scuola in via Bendetto Croce. Durante la discussione - nata per motivi da chiarie - sarebbe. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

