aggredita la troupe di rete 4 casa occupata violenze e minacce

Aggredita la troupe della trasmissione “Fuori dal coro“ di Rete 4. Minacce e violenze ripetute e continuate a giornalisti e operatori, riprese dalle telecamere e andate in onda nella puntata di domenica sera. Nemmeno l’intervento delle forze dell’ordine ha placato “l’ira“ dei due occupanti abusivi. La vicenda, infatti, è quella ormai arcinota della signora Rinalda, che vive in una Rsa mentre la casa avuta in eredità è occupata in maniera abusiva. La trasmissione era iniziata con una presunta schiarita: la certificazione d’inagibilità da parte dell’Usl e l’ordinanza sindacale di “sgombero“. Ma la situazione è presto degenerata, ovviamente a discapito di giornalisti e operatori di Rete 4, avvicinati, minacciati, aggrediti dalla coppia di occupanti abusivi, un uomo e una donna, tra tentativi multipli di strappare ai malcapitati microfoni e telecamere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

