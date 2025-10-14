Aggredisce la madre 85enne e viene arrestato In casa con una pistola e una baionetta
Drammatico episodio di violenza familiare nel pomeriggio di ieri, 13 ottobre, a Pratella dove i carabinieri della Stazione di Prata Sannita, con il supporto dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Piedimonte Matese, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 63 anni, accusato di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
Ferrara, aggredisce la madre e poi si oppone alle operazioni dei Carabinieri impugnando un paio di forbici - X Vai su X
Al culmine di una lite per futili motivi, aggredisce la madre verbalmente e fisicamente, poi le getta addosso del liquido infiammabile e appicca il fuoco - facebook.com Vai su Facebook
Aggredisce la madre, 58enne in manette - Un 58enne di Sulmona è stato arrestato la scorsa notte dai Carabinieri, a Sulmona, per maltrattamenti in famiglia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Secondo rainews.it