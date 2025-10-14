Afragola e Caivano | tre arresti e due denunce in 24 ore per spaccio di droga ed evasione

Intensa attività della Polizia di Stato tra Afragola e Caivano, dove nelle ultime 24 ore gli agenti hanno arrestato tre persone e denunciato altre due per reati legati allo spaccio di stupefacenti e per evasione. Ad Afragola, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Afragola e Caivano: tre arresti e due denunce in 24 ore per spaccio di droga ed evasione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#AreaNord - #OperazioneVerita' - Coinvolti i comuni di #Cardito, #Afragola, #Crispano, #Caivano Disabilità e inclusione scolastica: grave ritardo attivazione assistenza specialistica in comuni N19 La denuncia delle associazioni Autismo Campania Onlus, Noi - facebook.com Vai su Facebook

Rapina da 63mila euro in gioielleria: 5 arresti tra Caivano, Secondigliano e Arzano - Tra il Parco Verde, Secondigliano, Arzano, Aversa, Orta di Atella e Fondi, i Militari della Compagnia Carabinieri di Marcianise hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari, 3 ... Scrive internapoli.it

Afragola, sequestrati hashish e oltre 10mila euro in contanti: arrestato un 21enne e denunciate tre donne - A seguito di un controllo effettuato ad Afragola, la polizia di stato di Napoli ha tratto in arresto un residente di Acerra e denunciato tre donne per possesso di ... Si legge su msn.com