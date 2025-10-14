Grosseto, 14 ottobre 2025 – L’affluenza definitiva in provincia di Grosseto è stata del 44,93%, sotto la media regionale che ha superato il 47: la grande sconfitta. Solo quattro i comuni in cui è stato superato il 50 per cento dei votanti. Su tutti Monterotondo Marittimo con il 58, 37%. Spicca invece il dato bassissimo dell’Isola del Giglio dove non è stato raggiunto il 28 per cento. Numeri bassi anche a Capalbio e Pitigliano entrambi sotto il 40 per cento. Su tutto, però il dato delle preferenze, la provincia di Grosseto è stata l’unica, insieme a Pistoia (città dove è sindaco) che ha preferito il candidato di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi ad Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Affluenza, la grande sconfitta. In provincia sotto il 40%. La Maremma dice sì a Tomasi