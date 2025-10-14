Pesaro, 14 ottobre 2025 – C ase in affitto sempre più introvabili a fronte di una domanda in costante crescita. Prezzi e canoni di locazione in continuo aumento, arrivando addirittura a schizzare nel periodo estivo. A Pesaro e provincia il problema dell’emergenza abitativa non fa che aggravarsi, pesando sempre più su famiglie e giovani che riscontrano sempre più difficoltà nel trovare un appartamento in affitto a costi accessibili. A confermare un incremento di costi degli affitti nella nostra provincia sono anche i dati dell’Osservatorio di Immobiliare.it, che riscontra come nella nostra provincia, in un solo anno (da agosto 2024 ad agosto 2025) siano aumentati di circa l’11% passando da 9,09 euro al metro quadro a 10,08 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affitti Pesaro, l’emergenza infinita: aumenti del 30% in pochi anni