Affitti brevi | il video corso che insegna a trasformare la propria casa in un business

Trasformare la propria abitazione in una fonte di reddito stabile, gestita in modo professionale e organizzato, oggi è un obiettivo alla portata di tutti. Nel panorama in continua evoluzione degli affitti brevi, nell’ottica di migliorare la qualità diffusa di una pratica spesso improvvisata, nasce un nuovo video corso online dedicato a chi desidera imparare a valorizzare il proprio immobile e a gestirlo con metodo, competenza e attenzione ai dettagli. Il corso (Qui tutte le info), dal titolo “Come diventare un Host 5 stelle” creato dall’azienda da Celeste Lai creatrice della realtà Celeste’s Place, azienda che si occupa di gestione di immobili di lusso, propone un approccio concreto e strutturato per guidare i proprietari passo dopo passo nella trasformazione della casa in un’attività redditizia, senza improvvisazione e con una visione professionale dell’ospitalità. 🔗 Leggi su Tpi.it

