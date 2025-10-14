Affari Tuoi non va in onda stasera 14 ottobre | De Martino sostituito

Questa sera, martedì 14 ottobre, gli affezionati telespettatori di  Affari Tuoi  dovranno rinunciare al consueto appuntamento con il gioco dei pacchi condotto da  Stefano De Martino. La fascia oraria delle 20,35 su Rai1 sarà infatti occupata dalla diretta televisiva di  Italia–Israele, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La decisione di sospendere eccezionalmente la messa in onda del programma segue una prassi consolidata nei palinsesti della Rai: dare spazio agli eventi sportivi di rilevanza nazionale, soprattutto quando in campo scende la Nazionale di calcio. Il richiamo del grande calcio, specie in una fase decisiva come quella delle qualificazioni, appare quindi inevitabile. 🔗 Leggi su Dilei.it

