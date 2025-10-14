Affari Tuoi non va in onda stasera 14 ottobre | De Martino sostituito
Questa sera, martedì 14 ottobre, gli affezionati telespettatori di Affari Tuoi dovranno rinunciare al consueto appuntamento con il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino. La fascia oraria delle 20,35 su Rai1 sarà infatti occupata dalla diretta televisiva di Italia–Israele, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La decisione di sospendere eccezionalmente la messa in onda del programma segue una prassi consolidata nei palinsesti della Rai: dare spazio agli eventi sportivi di rilevanza nazionale, soprattutto quando in campo scende la Nazionale di calcio. Il richiamo del grande calcio, specie in una fase decisiva come quella delle qualificazioni, appare quindi inevitabile. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altre letture consigliate
A Affari Tuoi è bastato un numero per cambiare tutto, quello scelto “da nonna” Noemi, concorrente del Piemonte, e il fidanzato Luca hanno deciso di rischiare con un cambio inaspettato. Un’intuizione dettata dal cuore che li ha portati a vincere 100mila euro. - facebook.com Vai su Facebook
Vince “Affari tuoi”. Stefano De Martino conquista l’access prime time con oltre 5 milioni di telespettatori (5 milioni 92 mila) e il 24,5% di share. #AscoltiTv - X Vai su X
Affari Tuoi, salta la puntata: stop a De Martino dopo le maxi-vincite (e Gerry Scotti dilaga) - vincite delle ultime puntate di Affari Tuoi: scopri come cambia la programmazione ... Si legge su libero.it
Perché Affari tuoi non va in onda stasera e quando torna la sfida con La ruota della fortuna - Stefano De Martino si prenderà una piccola pausa per cedere il posto alla partita Estonia - Come scrive fanpage.it
Affari Tuoi non va in onda stasera 11 ottobre. Ballando con le Stelle slitta - Programmazione tv sconvolta, su Rai 1 cambia tutto sabato 11 ottobre: salta Affari Tuoi ... Segnala dilei.it