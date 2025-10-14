AEW | Che fine ha fatto Andrade? La AEW tace i fan si interrogano

Lo status di  Andrade in AEW  resta un mistero dopo la sua improvvisa scomparsa. Andrade aveva sorpreso tutti con il suo ritorno in AEW all’inizio del mese, attaccando  Kenny Omega  e unendosi alla  Don Callis Family. Tuttavia, proprio quando sembrava pronto a rilanciarsi, è completamente sparito dalle storyline e persino gli addetti ai lavori non sanno cosa stia succedendo. Durante l’episodio del 14 ottobre di  Wrestling Observer Radio,  Bryan Alvarez  e  Dave Meltzer  hanno discusso della sua assenza, nel contesto del segmento dedicato al compleanno di Don Callis e della collaborazione AEW–NJPW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

