Lo status di Andrade in AEW resta un mistero dopo la sua improvvisa scomparsa. Andrade aveva sorpreso tutti con il suo ritorno in AEW all’inizio del mese, attaccando Kenny Omega e unendosi alla Don Callis Family. Tuttavia, proprio quando sembrava pronto a rilanciarsi, è completamente sparito dalle storyline e persino gli addetti ai lavori non sanno cosa stia succedendo. Durante l’episodio del 14 ottobre di Wrestling Observer Radio, Bryan Alvarez e Dave Meltzer hanno discusso della sua assenza, nel contesto del segmento dedicato al compleanno di Don Callis e della collaborazione AEW–NJPW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

AEW: Che fine ha fatto Andrade? La AEW tace, i fan si interrogano