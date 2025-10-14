AEW | Che fine ha fatto Andrade? La AEW tace i fan si interrogano
Lo status di Andrade in AEW resta un mistero dopo la sua improvvisa scomparsa. Andrade aveva sorpreso tutti con il suo ritorno in AEW all’inizio del mese, attaccando Kenny Omega e unendosi alla Don Callis Family. Tuttavia, proprio quando sembrava pronto a rilanciarsi, è completamente sparito dalle storyline e persino gli addetti ai lavori non sanno cosa stia succedendo. Durante l’episodio del 14 ottobre di Wrestling Observer Radio, Bryan Alvarez e Dave Meltzer hanno discusso della sua assenza, nel contesto del segmento dedicato al compleanno di Don Callis e della collaborazione AEW–NJPW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
