Aeroporto Ryanair lancia il programma invernale 2025 | si vola a partire da 21,99 euro
37 rotte in totale, incluse le due nuove per Amman e Varsavia, oltre all’aumento delle frequenze settimanali su popolari rotte esistenti tra cui Dublino, Madrid, Marrakech, e Tirana. Ryanair ha presentato oggi il suo programma operativo invernale 2025 per l'aeroporto ‘Galilei’, operato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Aeroporto Reggio Calabria: pieno al 72% il Francoforte Hahn di Ryanair ad Aprile 2025
"Pace fatta tra #Ryanair e l'aeroporto di Bergamo, nuovo accordo e incentivi per l'espansione"
"Potrai risparmiare fino a 420 euro l'anno": Ryanair lancia Prime, programma di sconti in abbonamento - Il programma "Prime", che costa 79 euro all'anno, offre vantaggi come "posti riservati gratuiti, assicurazione di viaggio ...
Ryanair lancia «Prime» a 79 euro: abbonamento annuale per voli scontati - Ryanair ha lanciato il servizio «Prime», un nuovo programma di sconti in abbonamento annuale che costa 79 euro.
Aeroporto di Pisa, Ryanair festeggia 55 milioni di passeggeri - Da allora, la compagnia è cresciuta in modo significativo, con l'apertura della base nel 2005, 20 anni fa