"Siamo orgogliosi di aver finalmente chiuso il cerchio sul recupero e il successivo studio dei frammenti appartenenti al relitto di uno dei due F-104 Starfighter che il 7 novembre 1991 precipitarono nei pressi di Fontanelice. Reperti ora esposti nel nostro museo ‘Un aereo, una storia umanitaria’, che non sono solo semplice metallo, ma custodi di una memoria storica e ingegneristica, rappresentando il legame indissolubile tra l’uomo, la tecnologia e il cielo". Sono le parole di Luca Cavallazzi, membro onorario di ‘Romagna Air Finders’ (Raf), sodalizio che ha sede a Fusignano e che conta una cinquantina di ‘cacciatori di aerei’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Aerei caduti a Fontanelice. Recuperati gli ultimi reperti"