Adsp Mtcs nominati componenti organismo di partenariato della risorsa mare
Civitavecchia, 14 ott. (Adnkronos) - Al fine di portare a completamento l'assetto istituzionale dell'AdSP oggi, con Decreto n° 2082025, il Commissario Straordinario Raffaele Latrofa ha nominato i componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare dell'AdSP del Mar Tirreno Centro settentrionale, organo consultivo previsto dalla riformata Legge 8494, è composto da un rappresentante per ciascuna delle categorie tra armatori, industriali, operatori di cui agli articoli 16 e 18, spedizionieri, operatori logistici intermodali, operatori ferroviari, agenti e raccomandatari marittimi, autotrasportatori, lavoratori delle imprese ed un rappresentante degli operatori del turismo e del commercio operanti nell'ambito portuale designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, dalle organizzazioni sindacali e dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it
