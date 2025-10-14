Adsp Mtcs nominati componenti organismo di partenariato della risorsa mare

Iltempo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Civitavecchia, 14 ott. (Adnkronos) - Al fine di portare a completamento l'assetto istituzionale dell'AdSP oggi, con Decreto n° 2082025, il Commissario Straordinario Raffaele Latrofa ha nominato i componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare dell'AdSP del Mar Tirreno Centro settentrionale, organo consultivo previsto dalla riformata Legge 8494, è composto da un rappresentante per ciascuna delle categorie tra armatori, industriali, operatori di cui agli articoli 16 e 18, spedizionieri, operatori logistici intermodali, operatori ferroviari, agenti e raccomandatari marittimi, autotrasportatori, lavoratori delle imprese ed un rappresentante degli operatori del turismo e del commercio operanti nell'ambito portuale designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, dalle organizzazioni sindacali e dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

adsp mtcs nominati componenti organismo di partenariato della risorsa mare

© Iltempo.it - Adsp Mtcs, nominati componenti organismo di partenariato della risorsa mare

Contenuti che potrebbero interessarti

adsp mtcs nominati componentiAdsp Mtcs, nominati componenti organismo di partenariato della risorsa mare - (Adnkronos) – Al fine di portare a completamento l’assetto istituzionale dell’AdSP oggi, con Decreto n° 208/2025, il Commissario Straordinario Raffaele Latrofa ha nominato i componenti dell’Organismo ... Si legge su pianetagenoa1893.net

AdSP MTCS: nominati i componenti dell’Organismo di partenariato della risorsa mare - (FERPRESS) – Civitavecchia, 14 OTT – Al fine di portare a completamento l’assetto istituzionale dell’AdSP oggi, con Decreto n° 208/2025, il Commissario Straordinario Raffaele Latrofa ha nominato i com ... Secondo ferpress.it

Porti: Adsp Mtcs, Latrofa illustra linee guida del suo mandato - Si è tenuta oggi presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale la prima conferenza stampa di Raffaele Latrofa, neo ... Scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Adsp Mtcs Nominati Componenti