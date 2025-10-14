Adriano Panatta irride Paolo Bertolucci | Com' è ridotto ogni sera
Nel tennis, Adriano Panatta ha sempre scelto di attaccare, e quello stile non si cambia. All’Allianz Cloud, durante le finali di Oysho Milano Premier Padel P1, l’ex campione ha assistito per la prima volta al padel di alto livello. “Io gioco a rete e al volo, mi incuriosiscono i movimenti — racconta — La cosa più buffa, per noi tennisti, è che quando la palla ti passa, nel tennis sei finito e il punto è andato, qui invece si ricomincia”. Due sport diversi, ma con qualche somiglianza: “Soprattutto la volée, è molto simile. Però il fatto di usare le pareti fa davvero la differenza”. A 75 anni Panatta si diverte ancora, tra i commenti alla Domenica Sportiva e le partite all’Adriano Panatta Racquet Club di Treviso: “Mi diverto molto, anche se mi infastidisce quando mi passano con il lob (ride, ndr ). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
