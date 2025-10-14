adoremus odv si tuffa in acqua pallanuoto torneo senza barriere

La Waterpolo Bologna #SenzaBarriere, squadra di pallanuoto dell’associazione Adoremus odv, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Da anni, Adoremus si impegna per offrire a ragazzi con disabilità l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro e di partecipare pienamente alla vita sociale. Oltre a essere patrocinata da diverse realtà pubbliche e private del territorio (Emil Banca, Confcommercio Ascom, Comune di Bologna, Fogacci Group Srl, Piscine So.Ge.Se, Spazio Conad, L’Operosa Lavoro, Illumia Spa e USacli), grazie alle quali è stato possibile acquistare attrezzature tecniche adeguate, il progetto gode del patrocinio del Coni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

