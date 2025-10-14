Adesso Reggio | Forza Italia in piazza Duomo per ringraziare gli elettori
“Forza Italia si attesta primo partito in Calabria (con il 31,5%), ma anche a Reggio Città (29%) e nell’Area Metropolitana (34%). "Ed è merito vostro. Vogliamo dirvi grazie di persona, per questi straordinari risultati raggiunti insieme. E adesso Reggio!”Con questo post social del segretario. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
