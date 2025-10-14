Adesso Reggio | Forza Italia in piazza Duomo per ringraziare gli elettori

Reggiotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forza Italia si attesta primo partito in Calabria (con il 31,5%), ma anche a Reggio Città (29%) e nell’Area Metropolitana (34%). "Ed è merito vostro. Vogliamo dirvi grazie di persona, per questi straordinari risultati raggiunti insieme. E adesso Reggio!”Con questo post social del segretario. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Occhiuto e Cannizzaro a Reggio Calabria: dai ringraziamenti alle prossime elezioni comunali, incontro in città | INFO - “Forza Italia si attesta primo partito in Calabria (con il 31,5%), ma anche a Reggio Città (29%) e nell’Area Metropolitana (34%). Riporta strettoweb.com

adesso reggio forza italiaElezioni, Occhiuto torna a Reggio per ringraziare i cittadini. E FI apre già alle comunali - servirà non solo per ringraziare chi ha votato, ma anche per prepararsi alle prossime elezioni comunali" ... Si legge su citynow.it

adesso reggio forza italiaElezioni Regionali, Forza Italia Primo Partito in Calabria e a Reggio: Forza Italia Giovani Esulta - Per Camera, il trionfo del partito “è il risultato di un impegno senza soste, guidato dalla leadership visionaria di Roberto Occhiuto ... Riporta reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Adesso Reggio Forza Italia