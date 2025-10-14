Adesso Landini boicotta la serie A | non andate allo stadio il 25 ottobre

Una giocata da fantasista puro, roba che neanche Lamine Yamal. C’è una nuova partita che si gioca in Italia, quella tra i tifosi delle squadre di calcio e i cittadini (magari gli stessi oppure no) che si preparano ad andare in piazza il 25 ottobre per protestare contro le scelte del governo. Strategia di marketing? Fake? No, il segretario della Cgil Maurizio Landini probabilmente deve essersi detto: ma perchè se Infantino si inventa il Mondiale per club io non posso invitare i tifosi a non andare allo stadio e venire in piazza con noi? Se non ci fossero in ballo argomenti seri ci sarebbe da ridire. 🔗 Leggi su Panorama.it

