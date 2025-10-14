Addio sii felice L’ultimo saluto in lacrime della famosa coppia tv | matrimonio finito dopo17 anni

Addio, ma con affetto. Dopo diciassette anni insieme (15 di matrimonio), una delle coppie più solide della tv ha scelto di dirsi addio. Un saluto che non ha il sapore della rottura, ma quello di un passaggio: due persone che si separano con rispetto e gratitudine, consapevoli che l’amore può trasformarsi senza svanire. Nessun rancore, solo la voglia di condividere con chi li ha seguiti un ultimo gesto di affetto e maturità. I protagonisti di questa separazione sono Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani, che hanno deciso di raccontare pubblicamente la fine della loro storia. È lei, artista e modella, a rompere il silenzio dall’aeroporto di Milano prima di partire per Dubai: “È arrivato il momento, il momento di prendere il volo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it