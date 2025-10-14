Addio mi hai lasciato Lutto per Elisabetta Canalis sconvolta e in lacrime

Il mondo degli sport da combattimento piange la scomparsa d una leggenda italiana della kickboxing e simbolo di un modo autentico e generoso di vivere il ring. Aveva 51 anni e da tempo lottava contro una malattia che lo aveva colpito nel 2015, ma che non era mai riuscita a spegnere la sua energia e la sua passione per lo sport. Con lui se ne va una figura carismatica e amatissima, capace di trasformare un’arte di nicchia in un fenomeno seguito anche dal grande pubblico. Nato a Milano, è stato quattro volte campione del mondo di kickboxing e protagonista assoluto delle discipline da combattimento in Italia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Argomenti simili trattati di recente

Addio Diane: la carriera di un’icona senza tempo che ha lasciato il segno - facebook.com Vai su Facebook

ADDIO A CHRISTIAN Oggi ci ha lasciato tu, Christian, negli Anni Ottanta considerato lo Julio Iglesias italiano. Romantico e ironico, al tuo vero nome, Cristiano, preferisti uno pseudonimo più internazionale su suggerimento di Mina. Ciao Christian ? - X Vai su X

Lutto in Italia, addio a uno degli sportivi più amati in assoluto - Un lutto struggente al culmine di una battaglia con una brutta malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Si legge su diregiovani.it

Addio a Giovanna Fontana, per anni "anima" del rifugio Campel: "Una grande e forte donna, grazie per quello che hai fatto" - La conoscevano in molti, Giovanna Fontana "colonna portante" della gestione della famiglia Dorigatti al rifugio Campel di Villamontagna, sul Calisio. ildolomiti.it scrive

Addio Graziano Squarcia, La Fonte di Mosé e Villa Il Cannone in lutto. I figli: «Ci hai insegnato che il lavoro è fatto di passione, rispetto e cuore» - Dolore e stima dallo staff: «Non sei stato solo colui da cui tutto ha avuto inizio, ma una guida, un amico, un p ... Segnala cronachefermane.it